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У обладательницы «Оскара» за лучшую женскую роль украли статуэтку

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Фото: REUTERS/Mike Blake
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У обладательницы кинонаграды «Оскар» за лучшую женскую роль Фрэнсис Макдорманд похитили статуэтку на вечеринке после церемонии награждения. Об этом сообщает People.

Как стало известно, мужчина схватил статуэтку, когда актриса отвлеклась, и скрылся. Журналисты отметили, что, не найдя заветного трофея, Макдорманд расплакалась и покинула мероприятие.

Чуть позже воришку задержал фотограф, работавший на мероприятии, который даже сумел сфотографировать злоумышленника. На опубликованном журналистами снимке запечатлен темнокожий улыбающийся мужчина в смокинге.

В настоящее время статуэтку вернули актрисе.

Похитителя «Оскара» задержала полиция Лос-Анджелеса, хотя сама актриса попросила отпустить мужчину.

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