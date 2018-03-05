«Оскар-2018» запомнился множеством необычных моментов

«Оскар-2018» запомнился большим количеством необычных моментов.

Ли Анкрич, режиссер картины «Тайны Коко», завоевавшей премию в номинации «Лучший мультфильм», сообщил, что надел на церемонию «счастливые трусы».

Ведущий «Оскара» Джимми Киммел пообещал водный мотоцикл за самую короткую речь, поскольку церемония очень затягивается именно из-за длинных благодарственных спичей.

Не обошлось и без шуток Киммела про харассмент в киноиндустрии.

Фрэнсис Макдорманд, которая получила премию за лучшую женскую роль в фильме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», попросила всех женщин встать в поддержку акции «MeToo». Под хэштегом #MeToo люди, ставшие жертвами насилия, делятся своими историями.

С актерами «Звездных войн» на сцену выкатился робот BB8.

Лучшим стал мультфильм, основанный на стихотворении пятикратного чемпиона НБА Кобе Брайнта. В картине баскетболист объявил о завершении спортивной карьеры.

Это и другие видео показывает круглосуточный телеканал «Известия». Он доступен не только на сайте, но и в пакетах крупнейших кабельных и спутниковых операторов на территории России. Среди них — «Ростелеком», «Триколор», МТС, «Билайн», «ЭР-Телеком», «Акадо», «МегаФон ТВ» и «Орион-Экспресс». Кроме того, iz.ru можно смотреть в сетях региональных кабельных операторов.