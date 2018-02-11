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Ким Кэтролл потребовала от Сары Джессики Паркер оставить ее в покое

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Patti Ouderkirk
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Актриса сериала «Секс в большом городе» Ким Кэтролл требует от коллеги по киноцеху Сары Джессики Паркер оставить ее в покое.

«Моя мама спросила меня сегодня: «Когда эта лицемерка @sarahjessicaparker оставит тебя в покое?» Твое постоянное обращение ко мне — это болезненное напоминание о том, какой жестокой ты на самом деле была и остаешься. Позволь мне прояснить (если я этого еще не сделала). Ты не моя семья. Ты не мой друг. Я пишу, чтобы в последний раз попросить тебя перестать использовать нашу трагедию, чтобы восстановить свой образ «хорошей девочки», — написала актриса в своем Instagram-аккаунте.

К посту Кэтролл прикрепила ссылку на статью New York Post, опубликованную в октябре 2017 года. В материале исполнительница роли Саманты Джонс называет дружбу с тремя подругами по сериалу токсичной и заявляет о своем отказе от съемок в третьем фильме «Секс в большом городе» из-за плохих отношений с актрисами.

Говоря о трагедии, Кэтролл имеет в виду смерть своего брата. Напомним, Крис Кэтролл исчез в конце января. 3 февраля актриса обратилась к своим поклонникам через социальные сети с просьбой помочь ей в поисках родственника. Вечером того же дня мужчину обнаружили мертвым.

Соболезнования в связи с кончиной Криса Кэтролла Сара Джессика Паркер выразила, написав: «Дражайшая Ким, моя любовь и соболезнования тебе и всем твоим [родным] и земля пухом твоему любимому брату». Однако Ким обвинила коллегу в неискренности.

«Мне не нужна твоя любовь и поддержка в этот трагичный момент, @sarahjessicaparker», — написала Кэтролл.

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