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Сара Джессика Паркер рассказала о впечатлениях от Москвы и Петербурга

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Американская актриса Сара Джессика Паркер, исполнившая роль Кэрри Брэдшоу в сериале «Секс в большом городе» рассказала о своих впечатлениях от посещения Москвы и Санкт-Петербурга. 

По словам актрисы, она испытала «особые чувства» от визита в Москву и Петербург, совершенного в ноябре 2017 года в рамках презентации посвященного России аромата собственного парфюмерного бренда Паркер. 

«С первых же мгновений, когда меня окружили поклонники, я вдруг почувствовала себя так хорошо, свободно, спокойно. Понимаете, ни в одной стране мира мне на автограф-сессиях не дарили подарков. А в России каждый подходил и дарил мне что-нибудь на память!» — рассказала Паркер в интервью корреспонденту «Известий». 

Она отметила, что получила в подарок от поклонников матрешки, балалайку, косынку, теплую шаль, кружевной воротник, кружевные салфетки, книги, диски с музыкой, а также балетные пуанты. 

Актриса также рассказала, что роль Кэрри Брэдшоу она получила отчасти благодаря своей работе по озвучиванию советского мультфильма «Золушка».

«Кастинг на «Секс в большом городе» проходил практически в то же время, что я записывала русскую «Золушку». Я принесла кассету с мультфильмом на кастинг — включила в свое портфолио. Они ее посмотрели. Думаю, что закадровое звучание моего голоса во многом повлияло на решение назначить меня на роль Кэрри», — заявила Паркер. 

Подробнее об этом и о перспективах сериала «Секс в большом городе» читайте в материале портала iz.ru:

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