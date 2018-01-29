«Мечтаю проехать на поезде до самой Сибири»

Голливудская актриса и владелец собственной парфюмерной линии Сара Джессика Паркер выпустила аромат Stash Privé специально для России. Вернувшись в США после презентаций в Москве и Петербурге, звезда «Секса в большом городе» поделилась с голливудским корреспондентом «Известий» впечатлениями от этих городов и рассказала о своих русских корнях.

— Это правда, что новый парфюм посвящен России, Большому театру и вашим воспоминаниям о Москве?

паркер1 Актриса Сара Джессика Паркер и телеведущая, певица Ольга Бузова (слева направо) во время автограф-сессии после презентации нового аромата Stash Privе SJP Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

— Это действительно так. Мне очень нравится бывать в Москве. А Большой театр — это символ балетного искусства. Но последняя поездка пробудила во мне совершенно особые чувства. Запланировали всего одну автограф-сессию в Москве и одну в Петербурге. И с первых же мгновений, когда меня окружили поклонники, я вдруг почувствовала себя так хорошо, свободно, спокойно. Понимаете, ни в одной стране мира мне на автограф-сессиях не дарили подарков. А в России каждый подходил и дарил мне что-нибудь на память! Я получила матрешки, балалайку, косынку, теплую шаль, кружевной воротник, кружевные салфетки, книги, диски с музыкой и даже балетные пуанты. В общем, я привезла домой два полных чемодана подарков.

— Это же замечательно! Подарки дарят тем, кого любят!

— Да, я чувствовала эту любовь вокруг себя и сама влюбилась в ответ. А потом я отправилась гулять по Москве, бродила по переулкам, заходила во дворы. У моей зимней куртки большой капюшон с мехом, и меня совершенно никто не узнавал. А я просто любовалась этим красивейшим городом. Потом мы сели в ночной поезд и поехали в Петербург. Вагон меня просто поразил — так красиво, чисто, уютно. Мягкая постель. Ничего подобного в своей жизни еще не видела! Не берусь утверждать, но, по-моему, такого поезда нет ни в одной стране мира. В Америке точно нет.

паркер2 Сара Джессика Паркер во время автограф-сессии Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

— Когда вы приехали в Петербург, было еще темно, раннее утро…

— Да, мрачно, холодно, пронизывающий ветер. Но меня встретили такие радостные, добрые люди. Они смеялись, улыбались, от них исходило такое тепло! Потом рассвело и мы пошли гулять по набережной. Петербург — это такой невероятно, сказочно красивый город. К сожалению, у меня был только один день. Нужно было срочно возвращаться в Нью-Йорк. Но в следующий раз обязательно останусь подольше. Я влюблена в Россию и мечтаю когда-нибудь проехать на поезде до самой Сибири.

— Я читала, что ваши предки по линии отца прибыли из России.

— К сожалению, нам не удалось найти в списках эмигрантов на Эллис Айленд точной информации о происхождении отца. Известно лишь, что прапрадедушка приплыл в Америку вместе с другими еврейскими семьями, спасавшимися от погромов в Европе. Его фамилия была Коэн или Коган. Это очень распространенная фамилия, и у нее встречаются разные написания. Миграционные чиновники записывали фамилии вновь прибывших по слуху. Но все произносили ее по-разному — в зависимости от того, из какой части Европы приехали и на каком языке говорили.

Мы предполагаем, что мои предки были родом из Польши, которая в то время была частью Российской империи. Известно, что они поселились в Бруклине. Мой отец родился и вырос на Оушен Авеню в Брайтоне. Кругом говорили по-русски. Но я все-таки не могу утверждать, что меня с Россией объединяет мое происхождение — это было бы не совсем правдой. Зато у меня с ней особая мистическая внутренняя связь. Я чувствую себя частью русской культуры.

— Всем известно, что вы соприкоснулись с нашей культурой в одной из серий «Секса в большом городе» — ваша героиня влюбилась в русского художника, которого сыграл Михаил Барышников. Но на самом деле в вашей жизни был и еще один необычный опыт, связанный с Россией. Я имею в виду ваше участие в озвучке советских мультфильмов.

паркер3 Кадр из сериала «Секс в большом городе». Михаил Барышников в роли очередного возлюбленного Кэрри Брэдшоу, художника Александра Петровского Фото: Global Look Press/filmstills.net

— О да, конечно! Это хоть и было давно, но я этого никогда не забуду! Я же там пела песню Золушки («Золушка» Ивана Аксенчука в числе других советских мультфильмов была адаптирована для западного зрителя Олегом Видовым и Михаилом Барышниковым в 1997 году. Сборник получил название «Михаил Барышников. Сказки из моего детства». — Ред.). Это было так волшебно! Меня пригласил как раз Барышников — мы же знаем друг друга очень давно. Лет в 10–12 я училась в Школе американского балета. А он там иногда появлялся, вел у нас мастер-класс. Позже, когда я выросла и стала работать в театрах на Бродвее, мы периодически сталкивались на всяких премьерах. Тогда-то я и получила от него предложение. Все русские танцовщики прекрасны. Я преклоняюсь перед вашим балетом, дружу со многими русскими танцовщиками и танцовщицами в Нью-Йорке. Некоторые из них участвуют в интернет-серии City. Ballet на портале AOL, которую я продюсирую.

— Кого вы озвучивали в мультфильме?

— Я получила роль рассказчицы.

— В «Сексе в большом городе» ваша героиня Кэрри тоже много рассказывает за кадром. Это совпадение?

— Думаю, что нет. Кастинг на «Секс в большом городе» проходил практически в то же время, что я записывала русскую Золушку. Я принесла кассету с мультфильмом на кастинг — включила в свой портфолио. Они ее посмотрели. Думаю, что закадровое звучание моего голоса во многом повлияло на решение назначить меня на роль Кэрри.

— Получается, без русской Золушки не было бы Кэрри Брэдшоу?

— Получается, что так.

— Перейдем к нынешним проектам. На канале НВО вышел второй сезон сериала «Развод», где вы не только исполняете главную роль, но еще и выступаете сопродюсером. Первый сезон показал не самые высокие рейтинги. Как по-вашему, в чем причина такой реакции?

паркер4 Съемки сериала «Развод» в Нью-Йорке Фото: TASS/Zuma/Philip Vaughan

— Наше шоу рассчитано на определенную аудиторию — взрослых людей, имеющих опыт семейных проблем. И от них как раз идет очень положительный отклик. Мы хотели продемонстрировать семейным парам механизм превращения близких людей во врагов против их воли. Мы прослеживаем этот процесс на примере наших главных героев.

Они поссорились, разъехались, перестали быть супружеской парой. При этом ничто не мешает им оставаться близкими людьми, которые поддерживают и уважают друг друга. Но тут в игру вступают адвокаты, друзья, подруги, любовники, любовницы и настраивают их друг против друга. Всё, началась война. Адвокаты не заинтересованы в примирении мужа и жены. Чем сильнее разгорается ненависть между бывшими супругами, тем больше доход юристов. При этом страдают дети, семья. Наш сериал как раз предупреждает об этом. Не знаю, как в других странах, но в Америке это очень актуальная тема.

— Но почему вы заинтересовались именно этой темой? Ваш собственный брак с Мэтью Бродериком выглядит достаточно прочным.

— Десять лет назад мы были в миллиметре от развода. Но мы справились во многом благодаря тому, что не допустили вмешательства в наши проблемы посторонних людей. Это оказалось возможным, так как я с самого начала взаимоотношений отстояла свою финансовую независимость от мужа, что не совсем обычно для традиционной американской семьи. У нас раздельные счета, нет общей недвижимости, то есть в имущественном отношении нам было нечего делить. Соответственно, адвокатам было неинтересно нами заниматься. Это всё и спасло. Мы выждали, пока улягутся негативные эмоции, умудрились не вмешивать в наши отношения сына, которому тогда было пять лет, и сохранили семью. Потом родились близнецы, и теперь я действительно уверена, что нам развод не грозит. Семейное счастье досталось нам очень непросто. Мы достаточно умны, чтобы ценить это и стараться не потерять. Именно этим опытом я хочу поделиться со зрителями сериала «Развод». Если в результате нам удастся спасти от распада хотя бы одну семью, это будет для меня самая большая награда.

паркер5 С мужем Мэтью Бродериком Фото: Global Look Press/MediaPunch/face to face

— То есть вы вообще против разводов?

— Нет, иногда люди, совершенно неподходящие друг другу, вступают в брак по ошибке. Первый брак моей мамы был очень несчастливым. Они с папой расстались. Хотя у них уже было четверо детей: я, моя сестра и оба моих брата. Мама сразу снова вышла замуж. И на этот раз брак оказался удачным. Мама и отчим вместе уже 49 лет. Это не значит, что у них в жизни не бывало трудных ситуаций — появилось еще четверо детей, денег всегда не хватало, семья жила на социальное пособие, покупала вещи в магазине «99 центов», — но они смогли всё преодолеть и остаться вместе.

— Ходят слухи, что все-таки планируется третья часть фильма «Секс в большом городе».

— Нас всё время просят об этом. Но я не думаю, что это возможно. Тем более моя экранная героиня перешла в реальную жизнь: все эти туфли, аксессуары, платья, парфюмерия — всё это моя внутренняя Кэрри Брэдшоу.