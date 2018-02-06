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Дженнифер Лоуренс захватила интерком пассажирского самолета

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Фото: Global Look Press/Brian Cahn
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Американская актриса Дженнифер Лоуренс во время перелета захватила интерком пассажирского самолета и призвала пассажиров скандировать кричалку американской футбольной команды «Филадельфия Иглз». Об этом пишет издание The Sun.

Артистка представилась и объявила по переговорному устройству, что это не пилот, а затем попросила пассажиров поддержать команду перед финальным матчем чемпионата Национальной футбольной лиги (НФЛ) и начала сама скандировать ее лозунг. Однако за актрисой стали повторять только несколько человек, а другие присутствующие отреагировали на курьез с раздражением.

Через некоторое время к Дженнифер Лоуренс подошла стюардесса и попросила ее остановиться и сесть на место.

Ранее портал iz.ru писал, что актер Хэйли Джоэл Осмент, исполнивший роль Коула в фильме «Шестое чувство» 1999 года, опоздал на рейс в Лас-Вегаса и устроил скандал. Артист выкрикивал угрозы в адрес работников авиакомпании и требовал вспомнить, кто он такой.

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