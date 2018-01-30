Главный лоббист VW отстранен от работы из-за опытов над животными

Автомобильный концерн Volkswagen (VW) отстранил от работы главного лоббиста Томаса Штега на фоне скандала с опытами над животными, сообщили немецкие СМИ.

«В настоящее время мы тщательно изучаем деятельность EUGT, прекратившего существование в 2017 году, и сделаем все необходимые выводы. Господин Штег сообщил, что берет на себя всю ответственность. Я уважаю это», — приводит «РИА Новости» со ссылкой на Bild слова главы компании Маттиаса Мюллера.

Штег при этом сам подал заявление об отставке, на основании которого было принято решение отстранить его от работы. Штег ранее в интервью Bild признался, что знал об опытах над обезьянами. Мюллер, узнав об этом, назвал эти методы отвратительными.

Напомним, 29 января крупнейшие немецкие автоконцерны были обвинены в опытах над людьми и животными, целью которых было выявление влияния диоксида азота на их здоровье. В центре скандала оказались Volkswagen, Daimler и BMW.