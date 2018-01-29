Volkswagen извинился за тест выхлопов дизельного Beetle на обезьянах

Немецкий автоконцерн Volkswagen принес извинения за эксперимент с участием обезьян, который проводился в рамках тестирования дизельного двигателя в 2014 году. Данный тест руководство концерна признало ошибкой, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компании.

Испытания проводились по заказу Европейской исследовательской группы по защите окружающей среды и здоровья в транспортном секторе, финансируемой автомобильными гигантами ​Volkswagen, Daimler и BMW. Представители компании отмечают, что выбранные тогда научные методы были неправильными. В связи с некомпетентностью специалистов и неверными научными методами Volkswagen принес извинения.

Как ранее сообщала газета The New York Times, в тестировании принимали участие более десяти обезьян. Животных помещали в герметичную камеру, куда пускали выхлопы от работающего дизельного автомобиля Volkswagen Beetle. В момент эксперимента, который длился четыре часа, животным показывали мультфильмы. Данное испытание было призвано доказать, что новые дизельные двигатели «чище» по сравнению с предыдущими поколениями.

Позже Агентство по охране окружающей среды США пришло к выводу, что дизельные автомобили Volkswagen, удостоенные различных премий в области экологии, были оснащены программным обеспечением, которое во время проведения тестов в десятки раз занижало данные о количестве вредных газов, в частности NOx (оксидов азота), выбрасываемых в воздух. В связи с разразившимся скандалом Volkswagen частично приостановил продажи нескольких автомобилей дизельных моделей.