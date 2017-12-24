Volkswagen уволил замешанного в «дизельном скандале» менеджера

Немецкая автомобильная корпорация Volkswagen уволила менеджера Оливера Шмидта, который был осужден в США за участие в установке программного обеспечения автомобилей, которое занижало реальные показатели выбросов вредных веществ.

В начале декабря Шмидт был приговорен к семи годам тюрьмы и выплате штрафа в $400 тыс. По данным Bild am Sonntag, концерн направил уведомление об увольнении прямо в тюремную камеру. Представители компании не сообщили, было ли увольнение необходимой мерой в соответствии с законом.

В 2015 году власти США доказали, что Volkswagen использовал в автомобилях с дизельными двигателями программы, занижающие показатели вредных выбросов в атмосферу. В результате только в США концерн был вынужден отозвать около 0,5 млн автомобилей, произведенных с 2009 по 2015 год.