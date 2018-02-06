Забытый всеми актер требовал вспомнить его в аэропорту Лас-Вегаса

Актер Хэйли Джоэл Осмент, исполнивший роль Коула в фильме «Шестое чувство» 1999 года, опоздал на рейс и устроил скандал в аэропорту Лас-Вегаса. Он угрожал работникам авиакомпании и требовал вспомнить, кто он такой, сообщает издание The Daily Mail.

Инцидент произошел в понедельник, 5 февраля. Осмент опоздал на рейс, и для него не оказалось места в самолете. В итоге ему предложили полететь на следующий день.

О происшествии в Twitter написал американский адвокат Брайан Кубан.

«Хэйли Джоэл Осмент орал: «Знаете ли вы, кто я такой?» — и никто не знал», – написал он.

Актер уехал из аэропорта до прибытия полиции, но позже вернулся и угрожал всех уничтожить.

Осмент получил «Оскар» за роль в фильме «Шестое чувство», тогда ему было 11 лет.

Ранее в феврале режиссер Квентин Тарантино признал, что во время съемок кинодилогии «Убить Билла» плевал на Уму Турман.