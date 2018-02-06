Прямой эфир

Забытый всеми актер требовал вспомнить его в аэропорту Лас-Вегаса

0
Фото: Global Look Press/John Barrett
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Актер Хэйли Джоэл Осмент, исполнивший роль Коула в фильме «Шестое чувство» 1999 года, опоздал на рейс и устроил скандал в аэропорту Лас-Вегаса. Он угрожал работникам авиакомпании и требовал вспомнить, кто он такой, сообщает издание The Daily Mail.

Инцидент произошел в понедельник, 5 февраля. Осмент опоздал на рейс, и для него не оказалось места в самолете. В итоге ему предложили полететь на следующий день.

О происшествии в Twitter написал американский адвокат Брайан Кубан.

«Хэйли Джоэл Осмент орал: «Знаете ли вы, кто я такой?» — и никто не знал», – написал он. 

Актер уехал из аэропорта до прибытия полиции, но позже вернулся и угрожал всех уничтожить.

Осмент получил «Оскар» за роль в фильме «Шестое чувство», тогда ему было 11 лет. 

Ранее в феврале режиссер Квентин Тарантино признал, что во время съемок кинодилогии «Убить Билла» плевал на Уму Турман.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Аэропорт Роттердама возобновил работу
Более 100 рейсов задерживаются в аэропортах Москвы

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017