Тарантино плевал на Уму Турман во время съемок «Убить Билла»

Режиссер Квентин Тарантино признал, что во время съемок кинодилогии «Убить Билла» плевал на Уму Турман и душил ее цепью. Также он был в курсе домогательств продюсера Харви Вайнштейна по отношению к актрисе.

Слова кинематографиста приводит портал Vulture во вторник, 6 февраля.

Тарантино рассказал, что Турман жаловалась ему на действия Вайнштейна, после чего он потребовал от продюсера извиниться перед актрисой.

Также он прокомментировал опубликованное видео со съемочной площадки «Убить Билла», в котором Турман на кабриолете врезается в дерево. Актриса утверждала, что просила нанять каскадера, но Тарантино был против. Режиссер признал, что угроза, под которую он поставил жизнь Турман, — «одна из величайших ошибок в его жизни».