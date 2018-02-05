Прямой эфир

Появилось видео аварии с участием Умы Турман во время съемок «Убить Билла»

0
Фото: West
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американская актриса Ума Турман рассказала, как чуть не погибла во время съемок фильма «Убить Билла». Ей удалось заполучить видеозапись инцидента после 15-летней борьбы с продюсерами ленты. Кадры опубликовала газета The New York Times.

Турман сообщила, что долгое время отказывалась садиться за руль автомобиля и просила заменить ее каскадером. Но режиссер фильма Квентин Тарантино заверил ее, что кабриолет в полном порядке и поездка будет совершенно безопасной.

В итоге машину занесло, и Турман врезалась в дерево. Она попала в больницу с многочисленными ушибами.

«Но это оказался настоящий гроб на колесах. Сиденье не было правильно опущено. Дорога была песчаной и совсем не прямой», — отметила актриса.

Также в интервью изданию Турман рассказала об изнасиловании, которое она пережила в возрасте 16 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Защита Вайнштейна занялась подготовкой иска к Уме Турман
Ума Турман рассказала о домогательствах со стороны Вайнштейна

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017