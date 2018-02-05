Появилось видео аварии с участием Умы Турман во время съемок «Убить Билла»

Американская актриса Ума Турман рассказала, как чуть не погибла во время съемок фильма «Убить Билла». Ей удалось заполучить видеозапись инцидента после 15-летней борьбы с продюсерами ленты. Кадры опубликовала газета The New York Times.

Турман сообщила, что долгое время отказывалась садиться за руль автомобиля и просила заменить ее каскадером. Но режиссер фильма Квентин Тарантино заверил ее, что кабриолет в полном порядке и поездка будет совершенно безопасной.

В итоге машину занесло, и Турман врезалась в дерево. Она попала в больницу с многочисленными ушибами.

«Но это оказался настоящий гроб на колесах. Сиденье не было правильно опущено. Дорога была песчаной и совсем не прямой», — отметила актриса.

Также в интервью изданию Турман рассказала об изнасиловании, которое она пережила в возрасте 16 лет.