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Защита Вайнштейна занялась подготовкой иска к Уме Турман

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Фото: Global Look Press/AAPimages /Maria Laura Antonelli
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Адвокаты Харви Вайнштейна изучают интервью актрисы Умы Турман, в котором она рассказала подробности сексуальных домогательств к ней со стороны продюсера.

Заявления Турман «тщательно изучаются». Представитель продюсера Бен Брафман не исключил подачу иска против актрисы, сообщает The Hollywood Reporter.

Напомним, в ноябре Ума Турман выразила поддержку жертвам сексуальных домогательств. В феврале актриса сама рассказала о двух эпизодах сексуальных домогательств к ней со стороны Вайнштейна.

В совокупности Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах обвинили более 50 женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу.

Подробная информация о событиях, связанных с обвинениями в домогательствах в Голливуде, доступна в сюжете портала iz.ru. 

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