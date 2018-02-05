Прямой эфир

Более 100 рейсов задерживаются в аэропортах Москвы

0
Фото: ТАСС/Марина Лысцева
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Задержки рейсов из-за непогоды возобновились в московских аэропортах утром в понедельник, 5 февраля. Об этом сообщил источник в авиадиспетчерских службах московской зоны.

«Ближе к утру снегопад возобновился, аэродромные службы вновь переведены в усиленный режим работы и возобновили активную фазу профилактических работ на аэродромах. Это провоцирует многочисленные краткосрочные задержки рейсов и сбои в расписании», — приводит его слова «Интерфакс»

Он также отметил, что за сутки в столице не смогли приземлиться 25 самолетов — они были отправлены на запасные аэродромы. 

«На запасные аэродромы по решению командиров из Домодедово ушли 12 самолетов, столько же — из Шереметьево и один — из Внуково», — сказал источник.

При этом, по информации сервиса «Яндекс.Расписания», сейчас в аэропортах Москвы задерживаются более 100 рейсов: 54 — в Шереметьево, 45 задержано и шесть отменено в Домодедово, а также три рейса задержано и четыре отменено — во Внуково.

Как писал портал iz.ru ранее, за двое суток с 3 по 5 февраля в Москве выпало 122% месячной нормы снега. Высота снежного покрова в столице к утру 5 февраля достигла 43 см.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Синоптики обещали ослабление снегопадов в понедельник
Военную технику‍ вывели на улицы Москвы для уборки снега

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017