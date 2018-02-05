Более 100 рейсов задерживаются в аэропортах Москвы

Задержки рейсов из-за непогоды возобновились в московских аэропортах утром в понедельник, 5 февраля. Об этом сообщил источник в авиадиспетчерских службах московской зоны.

«Ближе к утру снегопад возобновился, аэродромные службы вновь переведены в усиленный режим работы и возобновили активную фазу профилактических работ на аэродромах. Это провоцирует многочисленные краткосрочные задержки рейсов и сбои в расписании», — приводит его слова «Интерфакс».

Он также отметил, что за сутки в столице не смогли приземлиться 25 самолетов — они были отправлены на запасные аэродромы.

«На запасные аэродромы по решению командиров из Домодедово ушли 12 самолетов, столько же — из Шереметьево и один — из Внуково», — сказал источник.

При этом, по информации сервиса «Яндекс.Расписания», сейчас в аэропортах Москвы задерживаются более 100 рейсов: 54 — в Шереметьево, 45 задержано и шесть отменено в Домодедово, а также три рейса задержано и четыре отменено — во Внуково.

Как писал портал iz.ru ранее, за двое суток с 3 по 5 февраля в Москве выпало 122% месячной нормы снега. Высота снежного покрова в столице к утру 5 февраля достигла 43 см.