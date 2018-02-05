Аэропорт Роттердама возобновил работу

Прием и отправку авиарейсов возобновил аэропорт Роттердама после ликвидации задымления в диспетчерской.

ТАСС сообщает со ссылкой на местный информационный портал, что работа авиаузла была приостановлена примерно в 17:00 по местному времени, причиной названо задымление в помещении, где хранилось оборудование.

Из-за задымления вызвали пожарных, закрыли взлетно-посадочную полосу и эвакуировали часть сотрудников аэропорта. Возобновили полеты спустя полтора часа после ликвидации задымления.

В январе, сообщал портал iz.ru, около 500 человек эвакуировали из школы в Москве из-за задымления.