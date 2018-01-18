Около 500 человек эвакуировали из школы в Москве из-за задымления

Около 500 человек эвакуировали в четверг из школы на юго-западе Москвы из-за задымления. Об этом сообщил источник в экстренных службах столицы.

Короткое замыкание без последующего горения произошло в электрощитовой в здании школы №1100, расположенной на улице Академика Челомея, 6а, передает ТАСС.

Все люди были эвакуированы из здания учебного заведения в целях обеспечения безопасности.

По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет, сообщает «ТВ Центр».

Напомним, причиной пожара, произошедшего накануне на рынке «Садовод» на юго-востоке Москвы, стало возгорание строительного мусора в зоне проведения ремонтных работ.