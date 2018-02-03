«Мосгортранс» опроверг информацию о пожаре в трамвае на севере столицы

«Мосгортранс» опроверг информацию о загоревшемся трамвае на севере столицы. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

«Информация СМИ о задымлении в трамвае на Ленинградском шоссе не соответствует действительности. Было кратковременное испарение влаги в нижней части вагона, что не представляло никакой опасности для пассажиров», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в трамвае на севере Москвы произошло задымление, в результате чего из транспорта были эвакуированы все пассажиры.