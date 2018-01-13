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Трамвай наехал на ребенка на Варшавском шоссе в Москве

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Ребенок, попавший под трамвай на Варшавском шоссе, отделался легкими ушибами и не получил серьезных травм. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления ГИБДД.

Как передает агентство городских новостей «Москва», инцидент произошел около 13:45 мск в районе дома 7 по Варшавскому шоссе. Трамвай лишь задел ребенка по касательной, у него легкие ушибы. Пострадавший был госпитализирован.

По данным пресс-службы ГУП «Мосгортранса», ДТП произошло из-за ребенка, перебегавшего дорогу в неустановленном месте. Движение трамваев на этом участке было остановлено, передает РЕН ТВ.

Портал iz.ru писал о том, то двое детей пострадали в ДТП с участием четырех автомобилей на 34-м км МКАД. Авария произошла утром в субботу, 13 января.

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