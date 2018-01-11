Прямой эфир

Первые трамваи «Витязь-М» поступили в столичное Октябрьское депо

0
Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Первые два вагона «Витязь-М» поступили в Октябрьское трамвайное депо в Москве. В ближайшее время они начнут курсировать на маршрутах центра, востока и юго-востока столицы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».

По словам главного инженера ГУП «Мосгортранс» Павла Хмелева, в текущем году в Москву поступят еще около 100 новых трамваев, а в 2019 году их общее число достигнет 300 вагонов.

Впервые трамваи «Витязь-М» вышли на московские улицы в марте 2017 года. Их отличительная особенность заключается в бесшумности и повышенной плавности хода. Вместимость вагонов достигает 260 пассажиров. Трамваи оборудованы спутниковой навигацией, USB-разъемами для зарядки мобильных устройств, системой климат-контроля и камерами видеонаблюдения, сообщает «ТВ Центр».

Трехсекционные трамваи также лишены входных турникетов оплаты проезда. Пассажиры смогут проходить во все двери, а за проезд платить необходимо уже внутри салона через валидатор.

Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин сообщил на встрече с рабочими Тверского вагоностроительного завода, что государство готово предоставить кредиты иностранным покупателям российских трамваев и вагонов. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Власти Москвы объявили конкурс на поставку 300 электробусов
В Москве появились автобусы и трамваи без турникетов

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017