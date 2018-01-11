Первые трамваи «Витязь-М» поступили в столичное Октябрьское депо

Первые два вагона «Витязь-М» поступили в Октябрьское трамвайное депо в Москве. В ближайшее время они начнут курсировать на маршрутах центра, востока и юго-востока столицы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».

По словам главного инженера ГУП «Мосгортранс» Павла Хмелева, в текущем году в Москву поступят еще около 100 новых трамваев, а в 2019 году их общее число достигнет 300 вагонов.

Впервые трамваи «Витязь-М» вышли на московские улицы в марте 2017 года. Их отличительная особенность заключается в бесшумности и повышенной плавности хода. Вместимость вагонов достигает 260 пассажиров. Трамваи оборудованы спутниковой навигацией, USB-разъемами для зарядки мобильных устройств, системой климат-контроля и камерами видеонаблюдения, сообщает «ТВ Центр».

Трехсекционные трамваи также лишены входных турникетов оплаты проезда. Пассажиры смогут проходить во все двери, а за проезд платить необходимо уже внутри салона через валидатор.

Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин сообщил на встрече с рабочими Тверского вагоностроительного завода, что государство готово предоставить кредиты иностранным покупателям российских трамваев и вагонов.