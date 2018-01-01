В Москве появились автобусы и трамваи без турникетов

С 1 января в столице выйдут на маршруты около 1,1 тысячи автобусов без входных турникетов оплаты проезда. Кроме того, такой техники лишены новые трехсекционные трамваи «Витязь-М».

Пассажиры смогут проходить во все двери, а платить за проезд необходимо уже внутри салона через валидатор.

Нововведение «позволит сократить время посадки пассажиров в транспорт и поможет им экономить в среднем 5 мин в пути», сказал руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.

Турникеты снимут на 72 маршрутах. Общий пассажиропоток этих направлений достигает миллиона человек в день.

В бестурникетных маршрутах увеличат штат контролеров и количество валидаторов в автобусах, уточняет «РИА Новости».

Как ране писал iz.ru, глава столичного департамента транспорта опасался, что «первое время вырастет число зайцев»