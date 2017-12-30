Власти Москвы объявили конкурс на поставку 300 электробусов

Столичные власти объявили конкурс на поставку 300 электробусов в течение 2018 года.

Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу городского департамента транспорта.

Уточняется, что контракт предполагает не только покупку электробусов и 98 систем зарядки для них, но и сервисное обслуживание в течение 15 лет.

В департаменте отметили, что будут проведены три аукциона по 100 электробусов каждый, со стартовой ценой 10,5 млрд рублей.

В пресс-службе добавили, что дептранс планирует ежегодно приобретать по 300 электробусов.

В ноябре стало известно, что из больших автобусов и новых трамваев в Москве с 1 января уберут турникеты. Для проверки оплаты проезда будет увеличен штат контролеров.