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Власти Москвы объявили конкурс на поставку 300 электробусов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Столичные власти объявили конкурс на поставку 300 электробусов в течение 2018 года.

Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу городского департамента транспорта.

Уточняется, что контракт предполагает не только покупку электробусов и 98 систем зарядки для них, но и сервисное обслуживание в течение 15 лет.

В департаменте отметили, что будут проведены три аукциона по 100 электробусов каждый, со стартовой ценой 10,5 млрд рублей.

В пресс-службе добавили, что дептранс планирует ежегодно приобретать по 300 электробусов.

В ноябре стало известно, что из больших автобусов и новых трамваев в Москве с 1 января уберут турникеты. Для проверки оплаты проезда будет увеличен штат контролеров.

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