Москва готова кредитовать иностранных покупателей российских трамваев

Россия готова предоставить кредиты иностранным покупателям российских трамваев и вагонов. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил 10 января на встрече с рабочими Тверского вагоностроительного завода.

«Мы сейчас обсуждали с вашим главным акционером возможности поставок подвижного состава — и трамваев, и вагонов — за границу. Мы готовы, в случае если такие контракты будут назревать, откредитовать ваших покупателей за границей», — приводит слова главы государства ТАСС.

О поездке президента на тверское предприятие утром 10 января сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

В 2009 году Владимир Путин, занимавший пост премьер-министра России, посещал Тверской вагоностроительный завод. На том момент предприятие столкнулось с двукратным снижением заказов. Однако благодаря антикризисным мерам, которые курировал лично Путин, проблемы с загрузкой производства удалось преодолеть, и предприятие было сохранено.

В настоящее время «Тверьвагонзавод» является высокотехнологичным производством различных типов пассажирских вагонов для скоростей движения до 200 км/ч.