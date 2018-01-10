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Песков рассказал о поездке Путина на Тверской вагоностроительный завод

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Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
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Президент России Владимир Путин посетит Тверской вагоностроительный завод и пообщается с рабочими в среду, 10 января. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на брифинге. 

«Еще будучи председателем правительства президент его в кризисные годы посещал. Тогда фактически завод был на грани остановки. Пришлось принимать антикризисные меры, которые Путин лично курировал. Сегодня завод находится в совершенно ином состоянии», — отметил представитель Кремля. 

ОАО «Тверской вагоностроительный завод» — современное высокотехнологичное производство различных типов пассажирских вагонов для скоростей движения до 200 км/ч.

В 2009 году Владимир Путин, занимавший тогда пост председателя правительства РФ, посещал этот завод. В то время завод столкнулся с двукратным снижением заказов, однако позже, благодаря предпринятым мерам, удалось повысить загрузку производства и сохранить предприятие.  

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