Трамвай загорелся на ходу в центре Хабаровска

Хабаровские следователи проведут проверку после возгорания трамвая во время поездки в центре города, сообщила в четверг пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

«В результате ЧП никто не пострадал. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Пресс-служба уточнила, что трамвай загорелся на пересечении улицы Шеронова и Уссурийского бульвара. Пассажиры смогли самостоятельно покинуть трамвай, пострадавших нет. Пожарные прибыли на место ЧП спустя четыре минуты после поступления сообщения о возгорании, огонь был оперативно ликвидирован, выясняются причины ЧП.