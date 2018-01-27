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Подростки обстреляли трамвай на севере Санкт-Петербурга

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Фото: TASS/Zuma/Jaap Arriens
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На севере Петербурга двое подростков обстреляли трамвай маршрута №100, никто не пострадал.

Информацию об этом распространило региональное управление МВД в субботу, 27 января.

«Двое подростков несколько раз выстрелили из пневматического оружия по стеклам трамвая», — цитирует сообщение ТАСС.

Одним из них задержанных оказался 14-летний петербуржец, его доставили в участок полиции. Пострадавших в инциденте не было.

23 сентября портал iz.ru сообщил о том, что неизвестный обстрелял автобус в столичном районе Люблино из пневматической винтовки. Никто не пострадал. Ведется расследование.

26 декабря в Москве неизвестный обстрелял карету скорой помощи из пневматического оружия, после чего скрылся с места происшествия.

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