Женщина обстреляла из пневматики машины и людей в центре Москвы

Сотрудники столичной полиции задержали женщину, подозреваемую в обстреле автомобилей из пневматического пистолета в центре Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД столицы.

Инцидент произошел утром 8 января в Пресненском районе. Женщина, находясь в личном авто, открыла стрельбу по другим автомобилям.

«Утром в минувший понедельник в полицию поступило сообщение о том, что на ул. Литвина Седого, д. 2/13, стр. 3, корп. А неадекватная женщина сидит в автомобиле SsangYong и стреляет по машинам и прохожим из пневматического пистолета», –– цитирует ТАСС представителя пресс-службы.

Прибывшие на место полицейские задержали 47-летнюю владелицу иномарки. При осмотре места стрельбы выяснилось, что четыре автомобиля получили различные повреждения. Собственники пострадавших авто прибыли в отделение полиции для написания заявления.

О пострадавших прохожих информация не поступала.

По факту происшествия начата проверка. Выясняются обстоятельства и мотивы стрельбы.

8 января портал iz.ru сообщал, что бывший сотрудник полиции и действующие офицеры УГРО И ППС устроили стрельбу в ночь на 5 января около здания гостиницы в Армавире. Конфликт начался в баре гостиницы, после чего перерос в драку.