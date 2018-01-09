Прямой эфир

Женщина обстреляла из пневматики машины и людей в центре Москвы

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сотрудники столичной полиции задержали женщину, подозреваемую в обстреле автомобилей из пневматического пистолета в центре Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД столицы.

Инцидент произошел утром 8 января в Пресненском районе. Женщина, находясь в личном авто, открыла стрельбу по другим автомобилям.

«Утром в минувший понедельник в полицию поступило сообщение о том, что на ул. Литвина Седого, д. 2/13, стр. 3, корп. А неадекватная женщина сидит в автомобиле SsangYong и стреляет по машинам и прохожим из пневматического пистолета», –– цитирует ТАСС представителя пресс-службы.

Прибывшие на место полицейские задержали 47-летнюю владелицу иномарки. При осмотре места стрельбы выяснилось, что четыре автомобиля получили различные повреждения. Собственники пострадавших авто прибыли в отделение полиции для написания заявления.

О пострадавших прохожих информация не поступала.

По факту происшествия начата проверка. Выясняются обстоятельства и мотивы стрельбы.

8 января портал iz.ru сообщал, что бывший сотрудник полиции и действующие офицеры УГРО И ППС устроили стрельбу в ночь на 5 января около здания гостиницы в Армавире. Конфликт начался в баре гостиницы, после чего перерос в драку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СМИ сообщили об одном погибшем в результате стрельбы в Швеции
Женщина пострадала при стрельбе в Санкт-Петербурге 

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017