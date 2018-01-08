СМИ сообщили об одном погибшем в результате стрельбы в Швеции

На улице шведского города Арлов неизвестный открыл стрельбу, один человек погиб, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на местные СМИ.

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают стрелявшего, подробности выясняются.

Как уточняет Sydsvenskan, стрельба произошла возле церкви.

Ранее в январе торговый центр «Странд Галлерия» эвакуировали в городе Лулео на севере Швеции из-за подозрительного предмета, похожего на ручную гранату. Позже оказалось, что это был будильник.