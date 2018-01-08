СМИ сообщили о стрельбе у гостиницы в Армавире

Бывший сотрудник полиции и действующие офицеры УГРО И ППС устроили стрельбу в ночь на 5 января около здания гостиницы в Армавире. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на издание «Новая Кубань».

Как уточняется в сообщении, конфликт начался в баре гостиницы. Между тремя мужчинами завязалась драка, которая продолжилась на улице.

В результате один из участников потасовки достал травматический пистолет и открыл стрельбу. По предварительным данным, пострадал один человек.

Представители ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщили, что по данному факту проводится проверка.

Ранее 7 января полиция Санкт-Петербурга задержала двух человек после конфликта со стрельбой в Центральном районе, который произошел 6 января.