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Модель Playboy рассказала об интимной связи с Трампом

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Фото: commons.wikimedia.org/Sam Posten III
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Модель журнала Playboy Карен Макдугал рассказала о своей интимной связи с президентом США Дональдом Трампом. По ее словам, Трамп изменил своей супруге Меланье через год после их свадьбы. Об этом сообщает The New Yorker.

По данным издания, знакомство девушки с будущим главой Белого дома произошло на вечеринке в особняке Playboy в июне 2006 года. Они обменялись телефонами и начали созваниваться. Позже у них состоялось первое свидание в отдельном бунгало отеля в Беверли-Хиллз.

«Я была так взволнована! Мне понравился его ум и очарование. Такой вежливый мужчина», — приводит издание слова модели. Отмечается, что спустя два часа после беседы Макдугал и Трамп «разделись и занялись сексом». После этого Трамп предложил девушке в качестве вознаграждения деньги, однако она отказалась от них.

«Я посмотрела на него и почувствовала огорчение. И сказала: «Нет, спасибо, я не такая девушка», — приводятся слова Макдугал.

Подчеркивается, что друг модели Джон Кроуфорд передал в редакцию Playboy шестистраничный рукописный документ, в котором Макдугал описывает обстоятельства знакомства и отношений с Трампом. Эту подлинность подтвердила и сама модель.

Ранее американские СМИ сообщили, что американская порнозвезда имела роман с Дональдом Трампом. Однако позже девушка опровергла эту информацию.

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