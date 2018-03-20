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Пентагон подготовил первый при Трампе перевод узника Гуантанамо

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Louie Palu
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Пентагон подготовил перевод заключенного из спецтюрьмы Гуантанамо на Кубе в Саудовскую Аравию. Об этом сообщает агентство «РИА Новости».

Американская сторона постановила, что 43-летний Ахмед Мухаммед Хаза ад-Дарби не представляет опасности и может быть выслан. При этом срок его планируемой высылки истек около месяца назад. Как отмечала представитель Пентагона капитан ВМС 1-го ранга Сара Хиггинс, всё это время Вашингтон добивался от Эр-Рияда гарантий по содержанию высылаемого.

Заключенный спецтюрьмы Ахмед Мухаммед Хаза ад-Дарби признал свою причастность к нападению на французский танкер в 2014 году. По соглашению после четырех лет пребывания в пенитенциарном учреждении в обмен на показания ад-Дарби его должны направить на программу «реабилитации» бывших боевиков в Саудовской Аравии.

О подготовке к передаче узника Саудовской Аравии сообщалось 21 февраля. Данный перевод станет первым при президенте США Дональде Трампе.

В конце января Дональд Трамп отменил указ своего предшественника Барака Обамы о закрытии тюрьмы Гуантанамо, которую неоднократно обвиняли в нарушениях прав человека.

Тюрьма в Гуантанамо — лагерь для лиц, подозреваемых властями США в тяжких преступлениях, в основном в терроризме, ведении войны на стороне противника. Она расположена на бессрочно арендуемой военно-морской базе в заливе Гуантанамо (Куба).

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