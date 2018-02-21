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Узника Гуантанамо впервые при Трампе передадут Саудовской Аравии

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Michelle Shephard
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Власти Соединенных Штатов впервые за президентство Дональда Трампа передадут Саудовской Аравии узника спецтюрьмы Гуантанамо на Кубе. Как сообщила капитан 1-го ранга ВМС США Сара Хиггинс, передача заключенного состоится в ближайшее время.

Заключенный спецтюрьмы Ахмед Мухаммед Ахмед Хаза ад-Дарби ранее признал свою вину. Согласно достигнутому соглашению с властями США, узника должны освободить после четырех лет пребывания в пенитенциарном учреждении.

«Сегодня прошло четыре года с момента заключения этого соглашения. Мы ожидаем гарантий от правительства Саудовской Аравии для продвижения в процессе его передачи», — приводит ТАСС слова капитана. Она отметила, что узник выполнил все условия соглашения, однако он будет оставаться в тюрьме до завершения всех процедур в рамках передачи.

В конце января президент США Дональд Трамп отменил указ предыдущего американского лидера Барака Обамы о закрытии тюрьмы Гуантанамо, которую неоднократно обвиняли в нарушениях прав человека.

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