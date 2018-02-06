Госдеп заявил об отсутствии причин для закрытия тюрьмы в Гуантанамо

Власти США не видят оснований для закрытия спецтюрьмы в Гуантанамо (Куба) в ближайшем будущем. Об этом сообщил координатор Госдепартамента по вопросам борьбы с терроризмом Нейтан Сейлс.

«Должна оставаться возможность взять под арест по законам военного времени. Администрация давала понять, что мы намерены сохранять право применять этот инструмент в будущем, если этого потребуют обстоятельства», — сказал Сейлс.

Он подчеркнул, что администрация президента США Дональда Трампа уверена в том, что имеет право заключать экстремистов в Гуантанамо, так как США всё еще ведут войну против терроризма, объявленную в 2011 году.

«Пока не завершится эта война, власти США оставляют за собой данное право», — добавил Сейлс.

Ранее Дональд Трамп во время выступления перед конгрессом с посланием «О положении страны» заявил, что отменяет указ предыдущего американского президента Барака Обамы о закрытии спецтюрьмы.

«Террористов нужно уничтожать, а при необходимости задерживать и допрашивать», — заявил Трамп.

Скандальная тюрьма в Гуантанамо была основана в 2002 году. После этого неоднократно публиковались доклады о пытках и издевательствах над заключенными.

Всего через эту тюрьму прошли более 770 человек. При этом Вашингтон считал, что над ними не властна Женевская конвенция о правилах обращения с военнопленными. Заключенным могли годами не предъявлять обвинения.