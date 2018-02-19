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Заключенные в тюрьме в Бразилии взяли в заложники семь надзирателей

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Фото: Global Look Press/Pedro Carrilho
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Заключенные одной из тюрем Рио-де-Жанейро взяли в заложники семь надзирателей, сообщили местные СМИ.

Инцидент произошел в тюрьме «Милтон диас» в муниципалитете Жапери недалеко от Рио-де-Жанейро. По данным телеканала Globo, спецназу уже удалось освободить троих надзирателей, передает ТАСС.

Освобождением заложников занимается Батальон специальных операций. Также сообщается, что инцидент произошел при попытке побега. В тюрьме на момент бунта было 2027 человек, хотя она рассчитана на 884 места.

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