Прямой эфир

Отправивший подростку интимные фото экс-конгрессмен досрочно освободился

0
Фото: Global Look Press/Bryan Smith
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл
Под знаменами #MeToo: как женщины боролись против мужчин
2018 год стал водоразделом в борьбе против сексуальных домогательств

Энтони Винер, экс-конгрессмен и бывший супруг экс-советницы Хиллари Клинтон Хумы Абедин, вышел на свободу.

Политик провел в тюрьме в штате Массачусетс 15 месяцев, передает «Газета.ру». Однако Винер будет находиться под надзором властей по меньшей мере три года.

В 2017 года его приговорили к 21 месяцу тюрьмы и штрафу в размере $10 тыс. за отправку интимных фото 15-летней девушке.

24 августа 2018 года по подозрению в сексуальных преступлениях в Нью-Йорке был арестован бывший руководитель Центра по контролю и предупреждению заболеваний США (CDC) Томас Фриден.

Фриден занимал в администрации предыдущего президента США Барака Обамы пост главы CDC, который примерно соответствует российской должности главного санитарного врача.

В 2017 году в США прокатилась волна скандалов о сексуальных домогательствах после ситуации с голливудским продюсером Харви Вайнштейном. В неподобающем поведении его обвинили более 50 женщин, среди которых актрисы Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу. Позже обвинения поступали и в адрес других известных людей, в том числе актеров, политиков и чиновников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пять женщин обвинили экс-президента Коста-Рики в домогательствах
Семь женщин обвинили певца Райана Адамса в домогательствах

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017