Отправивший подростку интимные фото экс-конгрессмен досрочно освободился

Энтони Винер, экс-конгрессмен и бывший супруг экс-советницы Хиллари Клинтон Хумы Абедин, вышел на свободу.

Политик провел в тюрьме в штате Массачусетс 15 месяцев, передает «Газета.ру». Однако Винер будет находиться под надзором властей по меньшей мере три года.

В 2017 года его приговорили к 21 месяцу тюрьмы и штрафу в размере $10 тыс. за отправку интимных фото 15-летней девушке.

24 августа 2018 года по подозрению в сексуальных преступлениях в Нью-Йорке был арестован бывший руководитель Центра по контролю и предупреждению заболеваний США (CDC) Томас Фриден.

Фриден занимал в администрации предыдущего президента США Барака Обамы пост главы CDC, который примерно соответствует российской должности главного санитарного врача.

В 2017 году в США прокатилась волна скандалов о сексуальных домогательствах после ситуации с голливудским продюсером Харви Вайнштейном. В неподобающем поведении его обвинили более 50 женщин, среди которых актрисы Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу. Позже обвинения поступали и в адрес других известных людей, в том числе актеров, политиков и чиновников.