Семь женщин обвинили певца Райана Адамса в домогательствах

Американского исполнителя Райана Адамса обвинили в сексуальных домогательствах семь женщин. Об этом 13 февраля пишет The New York Times.

По данным издания, среди семи обвинительниц — его бывшая супруга, актриса и певица Мэнди Мур и поклонница музыканта, которой на момент общения с музыкантом (в 2013 году) было 14 лет. Все они обвинили исполнителя в сексуальных домогательствах и манипулятивном воздействии. Уточняется, что Адамс якобы предлагал женщинам помощь на старте их музыкальной карьеры в корыстных целях.

Именно юная поклонница исполнителя подала иск против него. Адамс, находясь в браке с Мур, вел переписку сексуального характера с начинающей басисткой Авой и общался с ней по видеосвязи Skype. Писал он и о потенциальных проблемах, которые могут возникнуть у него, если кто-нибудь узнает об их связи. Примечательно, что в реальности он с девушкой никогда не встречался.

Также сообщается, что в случае отказа исполнитель становился мстительным и прекращал поддерживать карьеру тех, кого пытался соблазнить, сообщает телеканал «360».

Как пишет «Газета.ру», сам певец все обвинения отвергает. Его адвокат заявил, что его подопечный никогда сознательно не вступал в непристойную переписку с несовершеннолетними, а также не обладал возможностями сломать чью-либо карьеру. Вместе с тем американское издание опубликовало больше 3 тыс. сообщений Адамса, включая и те, которые он отправлял 14-летней девушке.

Райан Адамс — популярный американский альт-кантри/рок исполнитель и композитор. Свой путь певец начинал с группой Whiskeytown, однако позднее покинул ее и занялся сольной карьерой. Позднее он присоединился к The Cardinals. Всего на его счету 16 альбомов и семь номинаций на премию «Грэмми». Наибольшую популярность Адамсу принесла песня «New York, New York».

10 февраля сообщалось, что популярного в США телеведущего Эй Джей Кэллоуэя отстранили от работы после того, как несколько женщин обвинили его в сексуальных домогательствах.