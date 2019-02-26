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СМИ назвали место саммита Трампа и Ким Чен Ына в Ханое

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Фото: REUTERS/Andrew Harnik
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Северная Корея и США договорились о проведении саммита глав двух государств в люксовом отеле Sofitel Legend Metropole в столице Вьетнама Ханое. Об этом во вторник, 26 февраля, сообщает южнокорейское агентство «Ренхап» со ссылкой на осведомленный источник.

По данным агентства, лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп сначала встретятся за ужином в среду, 27 февраля, место его проведения неизвестно. На следующий день они начнут развернутые переговоры в отеле Sofitel Legend Metropole.

Отмечается, что если встреча пройдет успешно, в этом же отеле главы США и КНДР выступят с совместным заявлением, «чтобы подвести итог переговоров», пишет «Газета.Ру».

Дональд Трамп и Ким Чен Ын проведут вторую встречу в Ханое 27–28 февраля. Ранее они общались в Сингапуре 12 июня 2018 года.

Лидер Северной Кореи прибыл во Вьетнам на поезде ранним утром 26 февраля, он остановился в отеле Melia Hanoi в центре вьетнамской столицы.

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