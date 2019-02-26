В Кремле рассказали об ожиданиях от встречи Трампа и Ким Чен Ына

Если встреча лидеров КНДР и США поможет в продвижении по пути решения ядерной проблемы Корейского полуострова, то ее можно только приветствовать. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он указал на «определенные признаки разрядки» после первой встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в Сингапуре.

«Мы считаем, что любые шаги, которые делаtт навстречу нам северокорейское руководство, должны в ответ получать встречное движение», — подчеркнул представитель Кремля во вторник, 26 февраля. «Безразборчивое давление» на Пхеньян результаты вряд ли даст, добавил Песков.

«Все сходятся в одном: важно добиться безопасного, предсказуемого Корейского полуострова», — подытожил он, указав что для Москвы этот вопрос более актуален, чем для Вашингтона, так как Корейский полуостров близок к границам РФ.

Лидеры США и КНДР Дональд Трамп и Ким Чен Ын проведут вторую встречу в Ханое 27–28 февраля. Ранее они общались в Сингапуре 12 июня 2018 года.

Лидер Северной Кореи прибыл во Вьетнам на поезде ранним утром 26 февраля, он остановился в отеле Melia Hanoi в центре вьетнамской столицы.