Прямой эфир

В Кремле рассказали об ожиданиях от встречи Трампа и Ким Чен Ына

0
Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Если встреча лидеров КНДР и США поможет в продвижении по пути решения ядерной проблемы Корейского полуострова, то ее можно только приветствовать. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Порочный круг: почему буксует процесс северокорейского урегулирования
Эксперты пессимистично оценивают шансы на компромисс между США и КНДР

Он указал на «определенные признаки разрядки» после первой встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в Сингапуре.

«Мы считаем, что любые шаги, которые делаtт навстречу нам северокорейское руководство, должны в ответ получать встречное движение», — подчеркнул представитель Кремля во вторник, 26 февраля. «Безразборчивое давление» на Пхеньян результаты вряд ли даст, добавил Песков.

«Все сходятся в одном: важно добиться безопасного, предсказуемого Корейского полуострова», — подытожил он, указав что для Москвы этот вопрос более актуален, чем для Вашингтона, так как Корейский полуостров близок к границам РФ.

Лидеры США и КНДР Дональд Трамп и Ким Чен Ын проведут вторую встречу в Ханое 27–28 февраля. Ранее они общались в Сингапуре 12 июня 2018 года.

Лидер Северной Кореи прибыл во Вьетнам на поезде ранним утром 26 февраля, он остановился в отеле Melia Hanoi в центре вьетнамской столицы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пушков исключил отказ КНДР от ядерного потенциала
Трамп ожидает прогресса на предстоящем саммите с лидером КНДР

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017