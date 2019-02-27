Трамп назвал Ким Чен Ына другом

Президент США Дональд Трамп в среду, 27 февраля, назвал лидера Северной Кореи Ким Чен Ына другом и выразил надежду на скорое процветание КНДР.

«Вьетнам процветает, как немногие места на земле. Северная Корея будет также процветать, и это произойдет очень скоро, если она примет решение о денуклеаризации», — написал Трамп в Twitter.

Он добавил, что потенциал Северной Кореи огромен.

«Это прекрасная возможность, которой не было почти ни у кого в истории — это возможность для моего друга Ким Чен Ына», — подчеркнул американский лидер.

В ходе встречи с президентом Вьетнама Нгуен Фу Чонгом, состоявшейся в этот же день, американский лидер заявил, что отношения США с КНДР могут стать хорошим примером для подражания.

В столице Вьетнама 27–28 февраля проходит уже второй саммит лидеров США и Северной Кореи. Политики планируют провести 20-минутную беседу один на один, встреча начнется в 18:40 по местному времени (14:40 мск) и должна завершиться в 19:00 (15:00 мск).

Первый саммит лидеров двух стран прошел в Сингапуре летом 2018 года. По итогам переговоров они подписали совместный документ и договорились, что Вашингтон предоставит гарантии безопасности, а Пхеньян будет двигаться в сторону полной денуклеаризации.