Трамп назвал отношения США с КНДР примером для подражания

Президент США Дональд Трамп заверил, что отношения США с КНДР могут стать хорошим примером для подражания, если Северная Корея согласится на денуклеаризацию. Об этом американский лидер сообщил 27 февраля в ходе встречи с президентом Вьетнама Нгуен Фу Чонгом, пишет Associated Press.

Кроме того, в этот же день Трамп написал в своем Twitter, что очень скоро, в случае ядерного разоружения, Северная Корея будет процветать.

27 февраля президент США встретился со своим вьетнамским коллегой. Нгуен Фу Чонг заявил, что Ханой «постарался сделать все необходимые приготовления» для успешного проведения встречи между Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном.

В столице Вьетнама 27-28 февраля проходит уже второй саммит лидеров США и Северной Кореи. Политики планируют провести 20-минутную беседу один на один, встреча начнется в 18:40 по местному времени (14:40 мск) и должна завершиться в 19:00 (15:00 мск).

Первый саммит лидеров двух стран прошел в Сингапуре летом 2018 года. По итогам переговоров они подписали совместный документ и договорились, что Вашингтон предоставит гарантии безопасности, а Пхеньян будет двигаться в сторону полной денуклеаризации.