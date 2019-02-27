Прямой эфир

Трамп назвал отношения США с КНДР примером для подражания

0
Фото: REUTERS/Leah Millis
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Дональд Трамп заверил, что отношения США с КНДР могут стать хорошим примером для подражания, если Северная Корея согласится на денуклеаризацию. Об этом американский лидер сообщил 27 февраля в ходе встречи с президентом Вьетнама Нгуен Фу Чонгом, пишет Associated Press.

Ын и янь: в Ханое начался второй саммит Трампа и Кима
Почему переговоры лидеров США и КНДР не станут судьбоносными

Кроме того, в этот же день Трамп написал в своем Twitter, что очень скоро, в случае ядерного разоружения, Северная Корея будет процветать.

27 февраля президент США встретился со своим вьетнамским коллегой. Нгуен Фу Чонг заявил, что Ханой «постарался сделать все необходимые приготовления» для успешного проведения встречи между Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном.

В столице Вьетнама 27-28 февраля проходит уже второй саммит лидеров США и Северной Кореи. Политики планируют провести 20-минутную беседу один на один, встреча начнется в 18:40 по местному времени (14:40 мск) и должна завершиться в 19:00 (15:00 мск).

Первый саммит лидеров двух стран прошел в Сингапуре летом 2018 года. По итогам переговоров они подписали совместный документ и договорились, что Вашингтон предоставит гарантии безопасности, а Пхеньян будет двигаться в сторону полной денуклеаризации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
США предложат КНДР реформы по вьетнамской модели
В Ханой прибыли все участники второго саммита США-КНДР

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017