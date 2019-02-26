В Ханой прибыли все участники второго саммита США-КНДР

Американский президент Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын прибыли во вьетнамский Ханой для проведения второго саммита между США и КНДР.

На своей странице в соцсети Twitter Трамп поблагодарил всех за прекрасный прием в Ханое, огромные толпы встречающих и «так много любви». Его спецборт Air Force one приземлился в главном международном аэропорту Вьетнама Нойбай поздно вечером 26 февраля.

Just arrived in Vietnam. Thank you to all of the people for the great reception in Hanoi. Tremendous crowds, and so much love! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 26, 2019

Встречали президента США красной дорожкой и почетным караулом вьетнамских военных. Также за прибытием главы Белого дома наблюдали официальные представители властей страны. Из аэропорта Трамп отправился в отель JW Marriott, пишет ТАСС.

Лидер Северной Кореи прибыл во Вьетнам на поезде ранним утром 26 февраля, он остановился в отеле Melia Hanoi в центре вьетнамской столицы.

Дональд Трамп и Ким Чен Ын проведут свою вторую встречу в столице Вьетнама Ханое 27–28 февраля. Саммит состоится в люксовом отеле Sofitel Legend Metropole. Ранее южнокорейские СМИ сообщали, что главы двух государств сначала встретятся за ужином в среду, на следующий день они начнут развернутые переговоры.

Первый саммит с участием глав двух государств состоялся в Сингапуре в июне 2018 года. По его итогам Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ. КНДР объявила о готовности пойти на полную денуклеаризацию полуострова взамен на гарантии безопасности со стороны США.