В Ханой прибыли все участники второго саммита США-КНДР
Американский президент Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын прибыли во вьетнамский Ханой для проведения второго саммита между США и КНДР.
На своей странице в соцсети Twitter Трамп поблагодарил всех за прекрасный прием в Ханое, огромные толпы встречающих и «так много любви». Его спецборт Air Force one приземлился в главном международном аэропорту Вьетнама Нойбай поздно вечером 26 февраля.
Встречали президента США красной дорожкой и почетным караулом вьетнамских военных. Также за прибытием главы Белого дома наблюдали официальные представители властей страны. Из аэропорта Трамп отправился в отель JW Marriott, пишет ТАСС.
Лидер Северной Кореи прибыл во Вьетнам на поезде ранним утром 26 февраля, он остановился в отеле Melia Hanoi в центре вьетнамской столицы.
Дональд Трамп и Ким Чен Ын проведут свою вторую встречу в столице Вьетнама Ханое 27–28 февраля. Саммит состоится в люксовом отеле Sofitel Legend Metropole. Ранее южнокорейские СМИ сообщали, что главы двух государств сначала встретятся за ужином в среду, на следующий день они начнут развернутые переговоры.
Первый саммит с участием глав двух государств состоялся в Сингапуре в июне 2018 года. По его итогам Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ. КНДР объявила о готовности пойти на полную денуклеаризацию полуострова взамен на гарантии безопасности со стороны США.