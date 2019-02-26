СМИ узнали о желании Ким Чен Ына посетить завод Samsung под Ханоем

Северокорейский лидер Ким Чен Ын рассказал властям Вьетнама о желании посетить фабрику южнокорейской компании Samsung Electronics Co под Ханоем до начала саммита с главой Белого дома Дональдом Трампом. Об этом во вторник, 26 февраля, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, посвященные в планы политика.

Завод расположен примерно в одном часе езды от центра вьетнамской столицы в провинции Бак-Нинь. По данным агентства, решение о посещении предприятия лидером КНДР могут принять в последнюю минуту. Планы Ким Чен Ына носят частный характер.

Информацию о возможном визите Ким Чен Ына на фабрику не стали комментировать ни в южнокорейской компании, ни директор по взаимодействию со СМИ МИД Вьетнама Ле Тхи Тху Ханг.

Ким Чен Ын прибыл во Вьетнам на поезде ранним утром 26 февраля. В Ханое 27–28 февраля состоится второй саммит КНДР–США на высшем уровне. Первое мероприятие подобного формата прошло в Сингапуре летом прошлого года. По итогам переговоров лидеры подписали совместный документ. Они договорились, что Вашингтон предоставит гарантии безопасности, а Пхеньян будет двигаться в сторону полной денуклеаризации Корейского полуострова. Конкретные действия и сроки будут обсуждаться на предстоящем саммите.

24 февраля стало известно, что перед встречей лидеров США и КНДР будут готовить бургеры Durty Donald и «Ким Чен Ням».