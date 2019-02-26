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Трассу во Вьетнаме перекрыли из-за движения Ким Чен Ына

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Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon
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Второе свидание: чего ждут от встречи лидеров США и КНДР во Вьетнаме
Саммит Дональда Трампа и Ким Чен Ына не решит глобальных проблем, но позволит поддержать статус-кво

Власти Вьетнама перекрыли для гражданского транспорта автотрассу от приграничной станции Донгданг до Ханоя, чтобы по ней мог проехать кортеж лидера КНДР Ким Чен Ына.

Как сообщил ТАСС источник в оргкомитете предстоящего саммита КНДР–США, автоколонне предстоит преодолеть около 170 км до Ханоя. Накануне трассу на всей протяженности проверили саперы и службы безопасности.

Лидер КНДР передвигается на бронированном Mercedes S600 Pullman, на котором установлены только флаги КНДР и отсутствуют государственные регистрационные знаки.

За первым автомобилем также следует запасной лимузин — бронированный Mercedes Maybach, на котором также нет номеров и установлены флаги КНДР. Оба Mercedes доставили во Вьетнам на бронепоезде Ким Чен Ына.

Лидеры США и КНДР Дональд Трамп и Ким Чен Ын проведут вторую встречу в Ханое 27–28 февраля. Ранее они общались в Сингапуре 12 июня 2018 года.

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