Трассу во Вьетнаме перекрыли из-за движения Ким Чен Ына

Власти Вьетнама перекрыли для гражданского транспорта автотрассу от приграничной станции Донгданг до Ханоя, чтобы по ней мог проехать кортеж лидера КНДР Ким Чен Ына.

Как сообщил ТАСС источник в оргкомитете предстоящего саммита КНДР–США, автоколонне предстоит преодолеть около 170 км до Ханоя. Накануне трассу на всей протяженности проверили саперы и службы безопасности.

Лидер КНДР передвигается на бронированном Mercedes S600 Pullman, на котором установлены только флаги КНДР и отсутствуют государственные регистрационные знаки.

За первым автомобилем также следует запасной лимузин — бронированный Mercedes Maybach, на котором также нет номеров и установлены флаги КНДР. Оба Mercedes доставили во Вьетнам на бронепоезде Ким Чен Ына.

Лидеры США и КНДР Дональд Трамп и Ким Чен Ын проведут вторую встречу в Ханое 27–28 февраля. Ранее они общались в Сингапуре 12 июня 2018 года.