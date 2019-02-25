Лавров рассказал о консультациях США с Россией по КНДР

Вашингтон консультируется с Москвой по проблеме КНДР. По словам главы российского МИД Сергея Лаврова, США в том числе советовались с Россией накануне саммита американского президента Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

«Логика «действие за действие» сейчас начинает пробивать себе дорогу в Вашингтоне, по крайней мере, контакты нашего заместителя министра со своим американским коллегой говорят о том, что США даже спрашивают у нас совета о том, как нам видится тот или иной сценарий того, что должно через пару дней произойти в Ханое», — подчеркнул министр в ходе конференции «Международное сотрудничество в неспокойном мире».

Проблему ядерной программы Северной Кореи быстро не решить, отметил дипломат. Это показала встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре. По словам Лаврова, термин денуклеаризации широк, в него входят, в том числе, и требования к США.

«Думаю, США уже поняли бесперспективность ультиматумов в переговорах с КНДР», — добавил Лавров.

Второй саммит США— КНДР пройдет в Ханое 27-28 февраля. Первый саммит с участием лидеров состоялся в Сингапуре в июне 2018 года. По его итогам Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ. КНДР объявила о готовности пойти на полную денуклеаризацию полуострова взамен на гарантии безопасности со стороны США. Однако сроки данных действий не приводились, их, как обсуждается, обсудят во Вьетнаме.

24 февраля стало известно, что накануне саммита Сергей Лавров совершит двухдневный визит в Хошимин. Визит главы МИД РФ по срокам практически совпадает с датами встречи северокорейского лидера Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом.