Пушков исключил отказ КНДР от ядерного потенциала

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что КНДР не откажется от своего ядерного потенциала, сколько бы раз президент США Дональд Трамп ни встречался с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Об этом член Совета Федерации написал в Twitter в понедельник, 25 февраля.

«Никогда Ким Чен Ын, зная, как расправились с Каддафи, который отказался от создания ядерного оружия, и с Хусейном, который это оружие так и не создал, видя, как угрожают Мадуро, не откажется от своего ядерного потенциала», — написал Пушков.

Поводом для сообщения стал твит американского коллеги Пушкова, Марко Рубио, в котором он разместил фото убитого Каддафи, намекая на судьбу Мадуро.

Libya is now a failed, war-torn state where jihadists sell black people as slaves in open air markets, thanks to Obama, Hillary & their NATO buddies’ “humanitarian intervention”.



That Marco Rubio is celebrating this is sickening.



This is a blatant threat directed at Venezuela. https://t.co/f7WQsiZXkZ — Sarah Abdallah (@sahouraxo) February 24, 2019

12 июня в Сингапуре прошла встреча Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. По итогам переговоров они подписали совместный документ. Стороны договорились, что Вашингтон предоставит гарантии безопасности, а Пхеньян будет двигаться в сторону полной денуклеаризации Корейского полуострова.

19 февраля Трамп заявил, что не торопится в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова.