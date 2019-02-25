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Пушков исключил отказ КНДР от ядерного потенциала

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что КНДР не откажется от своего ядерного потенциала, сколько бы раз президент США Дональд Трамп ни встречался с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Об этом член Совета Федерации написал в Twitter в понедельник, 25 февраля.

«Никогда Ким Чен Ын, зная, как расправились с Каддафи, который отказался от создания ядерного оружия, и с Хусейном, который это оружие так и не создал, видя, как угрожают Мадуро, не откажется от своего ядерного потенциала», — написал Пушков.

Поводом для сообщения стал твит американского коллеги Пушкова, Марко Рубио, в котором он разместил фото убитого Каддафи, намекая на судьбу Мадуро.

12 июня в Сингапуре прошла встреча Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. По итогам переговоров они подписали совместный документ. Стороны договорились, что Вашингтон предоставит гарантии безопасности, а Пхеньян будет двигаться в сторону полной денуклеаризации Корейского полуострова.

19 февраля Трамп заявил, что не торопится в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова.

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