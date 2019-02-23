Пушков рассказал о новом этапе операции США по свержению Мадуро

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал в Twitter действия США в Венесуэле, назвав их вторым этапом операции по свержению власти в стране.

По его словам, американцы под прикрытием доставки гуманитарной помощи пытаются свергнуть действующего президента страны Николаса Мадуро и еще больше расколоть страну. Кроме того, он отметил, что действия США оказывают сильное давление на армию через резкое обострение между ней и сторонниками лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо.

21 февраля лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, 23 января объявивший себя исполняющим обязанности президента, подписал указ, разрешающий доставку американской гумпомощи в страну. Данный шаг мировые СМИ уже окрестили кульминацией кризиса в латиноамериканской стране.

Избранный президент Николас Мадуро назвал доставку гумпомощи в страну «дешевым шоу» оппозиции, которое нужно лишь для того, чтобы подорвать его власть.

В разразившемся в Венесуэле политическом кризисе оппозицию во главе с Гуайдо поддержали США, Канада, Бразилия и другие страны. Россия отметила, что Вашингтон пытается устроить госпереворот в стране, игнорируя тот факт, что действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро был переизбран на новый срок в мае 2018 года. Москва назвала действия Запада нарушением международного права, так как кризис в Венесуэле должен решаться как внутригосударственная проблема.