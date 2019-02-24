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Лавров посетит Вьетнам накануне саммита США-КНДР

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Накануне саммита США-КНДР во Вьетнаме глава МИД России Сергей Лавров совершит двухдневный визит в Хошимин. Об этом в воскресенье, 24 февраля, сообщило «РИА Новости».

Визит Лаврова по срокам практически совпадает с датами встречи северокорейского лидера Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом.

Главным в графике Лаврова станет выступление на конференции в Хошимине, организованной международным дискуссионным клубом «Валдай».

«Могу ответственно вам заявить как научный директор клуба «Валдай», что это абсолютно случайное совпадение. Валдайское мероприятие во Вьетнаме планировалось как минимум за несколько месяцев, если не полгода, и ни о какой встрече Трампа с Ким Чен Ыном тогда речи не было, тем более во Вьетнаме», — цитирует агенство директора по научной работе фонда развития и поддержки клуба «Валдай» Федора Лукьянова.

6 февраля стало известно, что Трамп собирается встретиться с главой КНДР Ким Чен Ыном 27 и 28 февраля. Вторая по счету встреча глав двух государств должны пройти во вьетнамском Ханое.

Первый саммит с участием лидеров Соединенных Штатов и КНДР состоялся в Сингапуре в июне 2018 года.

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