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Лавров и глава МИД Кипра обсудили урегулирование кипрского конфликта

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Система внешних гарантий безопасности Кипра не отвечает современным реалиям и нынешнему международно-правовому статусу республики. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров со своим кипрским коллегой Никосом Христодулидисом в пятницу, 22 февраля.

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«Убеждены, что наиболее эффективным способом обеспечить независимость суверенитета и территориальной целостности объединенного Кипра должны стать гарантии со стороны Совбеза ООН», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства, передает «РИА Новости».

На сегодняшний день Кипр остается фактически разделенным «линией Атилла» на две части — Южную (Республика Кипр) и Северную (Турецкая республика северного Кипра). Конфликт начал развиваться в 1960-х годах. После обретения независимости от Великобритании на острове стало нарастать напряжение между греческой и турецкой общинами.

В 1974 году на Кипре произошел военный переворот, в ходе которого террористическая организация греков-киприотов ЭОКА-В свергла президента — архиепископа Макариоса III. Турецкие власти, видя в этом опасность для своих интересов, высадили тридцатитысячный военный корпус, который занял около 35 % территории острова. В 1983 году на оккупированных территориях была провозглашена Турецкая республика северного Кипра, которую признала только Турция.

Последние переговоры о воссоединении острова прошли с 28 июня по 7 июля 2017 года в Кран-Монтане (Швейцария) и завершились провалом.

23 марта 2018 года главы стран Евросоюза призвали Турцию прекратить незаконные действия в водах Кипра и Греции после того, как 28 января ВМС Турции не позволили катеру береговой охраны и патрульному греческому кораблю приблизиться к спорным островам Имиа (Кардак) в Эгейском море.

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