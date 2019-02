Лавров выступил против ответных мер после блокировки страниц RT

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на фоне блокировки связанных с телеканалом RT аккаунтов в социальной сети Facebook заявил, что выступает против ответных мер по ограничению СМИ. Об этом он рассказал во вторник, 19 февраля, в ходе переговоров с главой МИД Словакии и действующим председателем ОБСЕ Мирославом Лайчаком.

«Честно говоря, я категорический противник ответных мер в сфере ограничения деятельности средств массовой информации. В том, что мы до сих пор этого не делаем, не только свидетельство нашей выдержки, но и свидетельство нашей силы», — цитирует Лаврова ТАСС.

Глава российского внешнеполитического ведомства назвал ситуацию с блокировкой очередным примером давления на СМИ и на свободу слова. «Это прискорбно», — подчеркнул Лавров.

18 февраля Министерство иностранных дел России назвало блокировку аккаунтов в Facebook, связанных с RT, неприемлемой и призвало представителя ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации Арлема Дезира дать оценку такой ситуации.

Соцсеть Facebook 18 февраля заблокировала страницы четырех независимых проектов Maffick Media — In the Now, Waste-Ed, Soapbox, и Backthen, частично принадлежащих Ruptly. Это случилось через несколько часов после репортажа телеканала CNN, «разоблачающего» связь этих проектов с RT. Социальная сеть при этом не выслала оповещений о блокировке и не огласила причину такого решения.

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, блокировка этих аккаунтов является фактом грубого и беспрецедентного давления на российское СМИ.