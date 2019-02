Песков назвал блокировку страниц RT грубым давлением на СМИ

Блокировка соцсетью Facebook ряда аккаунтов RT — это грубое и беспрецедентное давление на российское СМИ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Ни для кого не секрет, что многие крупные компании, которые предоставляют сервисы и в области соцсетей, и в других форматах, они также привлекаются властями стран в качестве инструмента для давления», — сказал чиновник, добавив, что это ведет к потере доверия и ущербу для реноме этих компаний.

Вместе с тем Песков считает, что в случае с блокировкой страницы RT не надо забегать вперед и следует получить объяснения от Facebook. Он выразил надежду, что российскому СМИ удастся отстоять свои права.

Facebook заблокировал страницы четырех независимых проектов Maffick Media — In the Now, Soapbox, Waste-Ed и Backthen — частично принадлежащей Ruptly. Это последовало спустя несколько часов после репортажа CNN, «разоблачающего» связь этих проектов с RT. При этом сам Facebook о блокировке не оповещал и причину такого решения не огласил.

RT периодически подвергается нападкам за рубежом. Так, в конце декабря 2018 года британский медиарегулятор Ofcom признал RT виновным в нарушении правил вещания Великобритании. По его данным, телеканал не сохранил «должную беспристрастность» в семи новостных программах. Регулятор выставил телеканалу требование «уделять больше внимания мейнстримовским голосам».