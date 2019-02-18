Прямой эфир

Песков назвал блокировку страниц RT грубым давлением на СМИ

0
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Блокировка соцсетью Facebook ряда аккаунтов RT — это грубое и беспрецедентное давление на российское СМИ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 

«Ни для кого не секрет, что многие крупные компании, которые предоставляют сервисы и в области соцсетей, и в других форматах, они также привлекаются властями стран в качестве инструмента для давления», — сказал чиновник, добавив, что это ведет к потере доверия и ущербу для реноме этих компаний.

Вместе с тем Песков считает, что в случае с блокировкой страницы RT не надо забегать вперед и следует получить объяснения от Facebook. Он выразил надежду, что российскому СМИ удастся отстоять свои права.

Facebook заблокировал страницы четырех независимых проектов Maffick Media — In the Now, Soapbox, Waste-Ed и Backthen — частично принадлежащей Ruptly. Это последовало спустя несколько часов после репортажа CNN, «разоблачающего» связь этих проектов с RT. При этом сам Facebook о блокировке не оповещал и причину такого решения не огласил. 

RT периодически подвергается нападкам за рубежом. Так, в конце декабря 2018 года британский медиарегулятор Ofcom признал RT виновным в нарушении правил вещания Великобритании. По его данным, телеканал не сохранил «должную беспристрастность» в семи новостных программах. Регулятор выставил телеканалу требование «уделять больше внимания мейнстримовским голосам». 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ролик RT с Моуринью признан лучшим промовидео 2018 года
Телеканал RT в суде обжалует решение британского регулятора

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017