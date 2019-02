МИД России призвал ОБСЕ проверить законность блокировки аккаунтов RT

МИД России счел неприемлемой блокировку связанных с телеканалом RT аккаунтов в социальной сети Facebook и призвал представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира дать оценку этой ситуации. Об этом говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства, опубликованном 18 февраля.

В министерстве напомнили, что в понедельник Facebook заблокировала ряд связанных с RT аккаунтов, в том числе проект Anissa Naouai — In the Now, на который было подписано около 4 млн человек. При этом представители соцсети не стали объяснять причины такого решения.

«В очередной раз мы имеем дело с актом прямого и юридически необоснованного давления на неугодные официальному Вашингтону источники информации. Очевидно, что этот тренд в направлении цензуры в Интернете лишь усиливается, несмотря на постоянные призывы со стороны Запада соблюдать свободу в цифровой и информационной среде», — говорится в сообщении на сайте МИДа.

Представители ведомства подчеркнули, что такие действия нарушают общепринятые принципы свободы выражения мнения и равного доступа к информации, а также призвали профильные международные структуры отреагировать на блокировку аккаунтов. «Хотелось бы также услышать оценку такого «свободного» интернета по-американски со стороны международных правозащитных организаций», — указано в комментарии.

Социальная сеть Facebook заблокировала страницы четырех независимых проектов Maffick Media — In the Now, Soapbox, Waste-Ed и Backthen, частично принадлежащей Ruptly, 18 февраля. Действия последовали спустя несколько часов после репортажа CNN, «разоблачающего» связь этих проектов с RT. При этом сама компания о блокировке не оповещала и причину такого решения не огласила.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, блокировка аккаунтов RT в Facebook является фактом грубого и беспрецедентного давления на российское СМИ.