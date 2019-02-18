Прямой эфир

МИД России призвал ОБСЕ проверить законность блокировки аккаунтов RT

0
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

МИД России счел неприемлемой блокировку связанных с телеканалом RT аккаунтов в социальной сети Facebook и призвал представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира дать оценку этой ситуации. Об этом говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства, опубликованном 18 февраля.

Ложь на линии фронта: на чем построена система обвинений против Москвы
В судебных процессах против России активно используются сфабрикованные доказательства

В министерстве напомнили, что в понедельник Facebook заблокировала ряд связанных с RT аккаунтов, в том числе проект Anissa Naouai — In the Now, на который было подписано около 4 млн человек. При этом представители соцсети не стали объяснять причины такого решения.

«В очередной раз мы имеем дело с актом прямого и юридически необоснованного давления на неугодные официальному Вашингтону источники информации. Очевидно, что этот тренд в направлении цензуры в Интернете лишь усиливается, несмотря на постоянные призывы со стороны Запада соблюдать свободу в цифровой и информационной среде», — говорится в сообщении на сайте МИДа.

Представители ведомства подчеркнули, что такие действия нарушают общепринятые принципы свободы выражения мнения и равного доступа к информации, а также призвали профильные международные структуры отреагировать на блокировку аккаунтов. «Хотелось бы также услышать оценку такого «свободного» интернета по-американски со стороны международных правозащитных организаций», — указано в комментарии.

Социальная сеть Facebook заблокировала страницы четырех независимых проектов Maffick Media — In the Now, Soapbox, Waste-Ed и Backthen, частично принадлежащей Ruptly, 18 февраля. Действия последовали спустя несколько часов после репортажа CNN, «разоблачающего» связь этих проектов с RT. При этом сама компания о блокировке не оповещала и причину такого решения не огласила.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, блокировка аккаунтов RT в Facebook является фактом грубого и беспрецедентного давления на российское СМИ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Телеканал RT в суде обжалует решение британского регулятора
RT признали виновным в нарушении правил вещания Великобритании

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017